Nefes aldıracak ödeme müjdesi! Başvurular başladı: Kişi başı 2.059 TL yatırılacak!

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibinin son dönemde artan fiyatlar belini bükerken nefes aldıracak ödeme müjdesi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Ekonomik Destek (SED) adı altında yapılan destek ödemeleri başvuruları başladı. Kişi başı 2.059 TL ödeme yapılması öngörülen destek ödemesi SED nedir? SED başvurusu şartları neler, nasıl yapılır? İşte TC kimlik numarasına göre ödenen ve PTT'den alınacak olan sosyal yardım hakkında merak edilenleri sizler için haberimize derledik...

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Koronavirüs pandemesi ve doların hızlı yükselişinin ardından artışa geçen fiyatlar dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin belini bükmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uyguladığı Sosyal Ekonomik Destek (SED) adı altında yaptığı destek ödemeleri devam ederken başvurular başladı. Bu destek ödemesinden faydalanmak isteyen çocuklu aileler ise internette SED nedir? SED başvurusu şartları neler, nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte başvuruları e-devlet üzerinden ödemeleri TC kimlik numarasına göre PTT'ye yatırılan Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Sosyal Ekonomik Destek (SED) nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Ekonomik Destek (SED) adı altında gerçekleştirilen ödemeler oldukça merak ediliyor. Bu ödemeler ile ailelerin ekonomik açıdan belirli bir seviyeye ulaşması amaçlanırken çocukların da temel ihtiyaçlarını karşılanması ve yaşamlarının daha üst seviyeye çıkarılması adına ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeler ailelerin ekonomik özgürlüğünün yeterli duruma gelmesi ve bakımlarının geçici süreyle idare ettirebilmesi için yapılan ekonomik destekler olarak karşımıza çıkıyor.

SED 2023 başvurusu nasıl yapılır?

SED başvurusu için e-Devlet'e giriş yapınız. Eğer şifreniz yok ise PTT'den şifre alabilirsiniz. Sonrasında ise arama kısmına Sosyal ve Ekonomik Destek yazarak başvuru ekranına gelmelisiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra değerlendirme sonucu sizlere iletilecektir. Düzenli olarak sorgulama ekranı üzerinden başvurunuzun kabul edilip edilmediğini kontrol edebilirsiniz.

Önemli not;

Ödemelerin yapılacağı ailelerin çocukları 3 ay boyunca takip edilmektedir. Gözlem sürecine göre yardımın devam etmesi ya da sonlandırılması konusunda karar alınmaktadır. Yoksulluk çeken ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarının karşılanması amacı güdülmektedir. İncelemeler sonucunda ailelere bağlanmaktadır.

SED 2023 başvurusu için gerekli belgeler neler?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SED 2023 ödeme miktarları nasıl belirlenir?

Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.