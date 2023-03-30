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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk'ı da korkuttu ünlü isimler imza verdi: Hemen durdurun

Elon Musk'ı da korkuttu ünlü isimler imza verdi: Hemen durdurun

Aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu binden fazla uzmanın imzaladığı açık mektupta, topluma yönelik potansiyel riskler gerekçe gösterilerek güçlü yapay zeka sistemleri çalışmalarının durdurulması çağrısı yapıldı.

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Yaşamın Geleceği Enstitüsü (Institute for the Future of Life) tarafından yayınlanan mektupta, "Güçlü yapay zeka sistemleri, ancak etkilerinin olumlu olacağından ve risklerinin yönetilebilir olacağından emin olduğumuzda; doğru, güvenli, yorumlanabilir, şeffaf, sağlam, uyumlu, güvenilir olduğunda geliştirilmelidir" denildi.

İmza atanlar arasında Elon Musk, Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak ve transhümanist tarihçi Yuval Noah Harari gibi tanıdık isimler de var.

Hükümetler devreye girmeli

Yanlış bilginin artması ve siber suçlar, mektupta vurgulanan AI teknolojileriyle ilgili endişelerden ikisi. Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için GPT 4, ve benzeri AI çözümlerinin "kamuya açık ve doğrulanabilir" olması gerektiği söyleniyor.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre mektup metninde "Bu duraklama hızlı bir şekilde düzenlenemezse, hükümetler devreye girmeli ve bir askıya alma başlatmalıdır" ifadesi yer alıyor.

İnsanların süper bilgisayarların evcil hayvanları olma riski

Musk, makine zekasının insanlarınkini gölgede bıraktığı noktanın 2025'te geleceğini ve insanların süper bilgisayarların evcil hayvanları olma riskiyle karşı karşıya kalacağını tahmin ederek uzun süredir yapay zekanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Yaşamın Geleceği Enstitüsü, Londra merkezli Founders Pledge grubu ve Silicon Valley Community Foundation tarafından finanse ediliyor.

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