Süper Lig'e verilen milli maç arasının ardından futbol heyecanı 27.hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Kulüp başkanı ve teknik direktör krizi çözülen Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi futbol severler Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmay başladı. Peki Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Kayserispor maçı öncesi derlediğimiz bilgiler haberimizde...

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Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. EURO 2024 elemeleri için verilen aranın ardından Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Yeni başkanı ve hocasıyla evinde taraftarlarının desteği ile kazanarak yeni bir sayfa açmak isteyen bordo-mavili ekip, Kayserispor engelini kayıpsız geçmek istiyor. Maça günler kala futbol severler Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman?

Trabzonspor ile Kayserispor'u karşı karşıya getiren Süper Lig 27.hafta mücadelesi 1 Nisan cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor Kayserispor saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 27.haftasında oynanacak olan Trabzonspor Kayserispor maçı saat 16.00'da Bein Sport 1 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor'un Kayserispor mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Orhan Ak yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı. 30 dakikası basına açık olarak gerçekleşen antrenmanda Karadeniz ekibi 12 eksik ile yağmur altında çalıştı.

A Milli takım kampından dönen Uğurcan, Eren, Abdülkadir Ömür dinlenmek üzere izin yaparken, ülkesinin milli takım kampında olan Larsen, Gbamin, Bakasekas, Siopis, Gomez antrenmana katılmadı. Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Trezeguet, ve Naci Ünüvar ise sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor'da Gbamin haricindeki futbolcuların milli takımdan dönerek yarın yapılacak antrenmanda yer alacağı belirtilirken, Teknik Direktör Orhan Ak'ın teknik ekibine dahil olan Trabzonspor'un ve milli takımın eski kaleci antrenörü Alper Boğuşlu da görevine başladı.

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası olağanüstü genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan 1129 geçerli oyun 919'ni alarak başkanlığa seçildi. Doğan, Karadeniz ekibinin 18. başkanı oldu.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda oy kullanma hakkı olan 9 bin 278 üyenin 1231'i toplam 19 sandıkta oy kullandı. Doğan, 1129 geçerli oyun 919'unu alarak, aralık 2024 yılına kadar başkanlığa getirildi.

Trabzonspor Orhan Ak'a emanet

Başkan krizini çözen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası sonrası takımı Orhan Ak'a emanet etti. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, sezon sonuna kadar Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Trabzonspor'da yeni yönetim Orhan Ak ile yola devam etme kararı aldı. Yapılan açıklamada Teknik Direktör Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancı vurgusu yapıldı.

Süper Lig’de 27. hafta programı

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta programı TFF tarafından açıklandı. Ligin 27. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü oynanacak. Öte yandan diğer maç programları ise şöyle;

1 Nisan Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü

16.00 Trabzonspor - Kayserispor

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor

2 Nisan Pazar

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor

16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

3 Nisan Pazartesi

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük