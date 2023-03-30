Mehmet Aslantuğ Ahmet Kaya sözleri ne demişti yıllar sonra çıktı

Birçok dizide rol alan başarılı ve sevilen oyuncu Mehmet Aslantuğ TRT'1'deki Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosundan deprem açıklaması nedeniyle çıkarıldı. Muhalif kişiliği ile bilinen Mehmet Aslantuğ siyasete adım attı ve TİP'ten velik adayı olduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından Mehmet Aslantuğ'un Ahmet Kaya hakkındaki sözleri yenidem gündem oldu. Peki Ahmet Kaya hakkında ne demişti?

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Oyunculuğu ve aile yaşantısı ile birçok kişiye örnek olan ve övgü toplayan usta oyuncu Mehmet Aslantuğ siyasete girdi. Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olmak için başvurusunu yaptı. TRT 1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosundan çıkarılan Mehmet Aslantuğ'u deyim yerindeyse deprem sözleri 'başını yaktı'. Siyasete giren Mehmet Aslantuğ'un hayatı ve Ahmet Kaya hakkında söyledikleri ise bugün yeniden gündem oldu. 61 yaşında olan Mehmet Aslantuğ aslen Samsunlu ve 1996 yılından beri Arzum Onan ile evli. Peki Mehmet Aslantuğ Ahmet Kaya hakkında bir dönem ne demişti?

Ahmet Kaya sözleri de çok konuşulmuştu

12 Şubat 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği Ödül töreninde Ahmet Kaya'yı hedef alan linç girişiminde Kaya'yı korumaya çalışan isimlerden olan Mehmet Aslantuğ, o gün yaşananları şöyle değerlendirmişti.

Aslantuğ, "Bizim Ahmet ile çok yakın bir dostluğumuz yoktu. 2 kez bir arada olduk. Linç girişiminden sonra Fransa’ya gitti görüşemedik. Onun öncesinde görüştük. Bu tür beyanlardan rahatsız olup, kahramanlık türküleri söyleyen ve memleketin geleceğini, birliğini, dirliğini dillerinden düşürmeyen arkadaşların ne yaptıklarına dönüp bir bakmaları gerek. O zamanki fikrim de öyleydi bugün de öyle" derken, "Ahmet ile bu ülkenin dününü, bugününü, sıkıntılarını, mutluluklarını haftalarca sabaha kadar konuşabilirsiniz. Orada bu linçe katılanlarla bu konuları iki saat bile konuşamazsınız. Bu benim meziyetim değil. Bu toplumun ne yazık ki süzgecindeki sıkıntı. Oradaki reflekse neden olan şey; sadece haksızlık değil, bir muhakeme ve mukayesedir" ifadesini kullandı.

Yürek Çıkmazı dizisisinden neden çıkarılmıştı?

Mehmet Aslantuğ, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan ‘Yürek Çıkmazı’ dizisi kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu. Kanalın kendisiyle çalışmak istemediğini belirten Aslantuğ, “Gerçekten ilham alan, sual eden tavrımızdan rahatsız oldular” ifadelerini kullanmıştı.