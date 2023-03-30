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İslam Memiş'in altın fiyatları açıklaması olay oldu! "Sürpriz değil" diyerek duyurdu altın bu rakamı görecek

İslam Memiş'in altın fiyatları açıklaması olay oldu! "Sürpriz değil" diyerek duyurdu altın bu rakamı görecek

Altında rekorlara doyulmayacak bir sene olacak. Açıklama piyasa uzmanı İslam Memiş'ten geldi. 30 Mart 2023 altın yükseliyor gram altın 1209 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcı altın fiyatları düşecek mi altın fiyatları yükselecek mi diye merak ediyor. İşte 30 Mart altın fiyatları ve beklenen rakam...

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30 Mart altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın düştü mü, çeyrek altın kaç TL araştırılıyor. Altın yatırımcısını sevindirecek haber İslam Memiş'ten geldi. 30 Mart gram altın 1209, çeyrek altın 2000 lira seviyesinde işlem görüyor. 

30 Mart 2023 altın fiyatları

Gram altın alış 1.209,38 satış 1.209,54

Çeyrek altın alış 2.000,00 satış 2.022,00

Yarım altın 3.999,00 satış 4.043,00

Cumhuriyet altını alış 7.975,00 satış 8.056,00

A Haber'e konuşan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Yatırımcı, önümüzdeki hafta gerçekleşebilecek düşüşleri gözden geçirmesi gerekiyor" dedi ve şunları kaydetti:

-Kısa vadeli bir düzeltme hamlesi gelebilir. Dolayısıyla son bir defa alım fırsatı sunacaktır. Ben alamadım diyenler için alım fırsatı olacağını tahmin ediyorum. Haziran ayından itibaren 1450 TL, 1550 TL seviyeleri sürpriz değil.

-Altın borçlanması yapmayı düşünenlerin bundan uzak durması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte alım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum.

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