Mart ayı ödemeleri yatırıldı, hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın! Şube veya ATM'lerden paranızı alın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar internette devam ederken Mart ayı ödemeleri merak konusu oldu. Başvuru sonrasında bu imkanlardan faydalanan bir çok kişiye müjdeli haberi Bakan Derya Yanık duyurdu. 30 Mart perşembe günü sosyal yardım ödemeleri hesabınıza geçmiş olabilir. Hesabınızı kontrol ederek şube veya ATM'lerden paranızı alabilirsiniz. İşte detaylar...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Öte yandan son durumu açıklayan Bakan Derya Yanık ise müjdeli haberi verdi. Yanık yaptığı açıklamada mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. İşte mart ayı sosyal yardım destek ödemeleri ile ilgili tüm detayları sizler için derledik...

Mart ayı ödemeleri yatırıldı, hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın!

Bakanlık tarafından destek ödemeleri ile ilgili haberler arka arkaya yapılmaya devam ederken mart ayına ait ödemeler de vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Derya Yanık ödemeler ile ilgili açıklamalar da bulundu. Bakan Derya Yanık’ın yapmış olduğu açıklama ile destek ödemelerinin ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yattığını dile getirmiş oldu.

İhtiyaç sahibi ailelere verilmekte olan nakdi destekler 30 Mart 2023 itibari ile vatandaşın hesabına yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Derya Yanık mart ayına ilişkin olarak Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında gerçekleştirilen ödemelerinde hak sahibi olan ailelere yapıldığını belli etti. Vatandaşların hesaplarını kontrol etmesi gerektiğine de iyice dikkat çekildi.

Şube veya ATM'lerden paranızı alın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Derya Yanık vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Mart ayına ait destek ödemelerinin hak sahibi ailelerin hesaplarına yatırıldığını vurguladı. Yapmış olduğu yazılı açıklama ile de Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çocuklu Doğum Yardımları kapsamında yapılmakta olan ödemelerin hesaplarına yattığını vurguladı. Şartlı Eğitim Yardımı da çocukların okullara devam etmesi durumunda ilk ve orta okul çağında olan ve herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşların eğitim desteğinden faydalanacağını belli eden Bakan Derya Yanık şu ifadeleri kullandı; “bu duruma ek olarak da Şartlı Sağlık Yardımı imkanı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi aileler için Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu zamanlarda sağlık kontrollerini yapmaları durumunda düzenli olarak yardımlarımız yapmaktayız” ifadelerine de yer vermiş oldu.

Şu sözler ile de devam etti; “Yapmış olduğumuz destekler kapsamında da mart ayına ait destek programlarımız ile de ihtiyaç sahibi aileler içinde toplamda 466,1 milyon lira ödemeyi de gerçekleştirmiş olduk” ifadeleri ile yapılan destek ödemelerine dikkat çekti.