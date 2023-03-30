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Azerbaycan, Laçın yolu üzerindeki bazı tepe noktaları kontrol altına aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Azerbaycan, Laçın yolu üzerindeki bazı tepe noktaları kontrol altına aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın'a bağlı Cağazur ve Zabuh köyleri arasındaki çok sayıda tepe noktanın kontrol altına alındığını duyurdu.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yeni Laçın yolunun hizmete açılmasıyla bağlantılı olarak Azerbaycan ordusunun bazı tepe noktaları ve sınır boyunca geniş alanları kontrol altına aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Laçın iline bağlı Cağazur ve Zabuh köyleri arasında yer alan çok sayıda tepe nokta, ana ve tali yollar ile sınır boyunca geniş alanlar kontrol altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

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