BIST 4.939
DOLAR 19,17
EURO 20,86
ALTIN 1.212,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Artvin'de menfeze düşen araçta iki kişi can verdi

Artvin'de menfeze düşen araçta iki kişi can verdi

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında buluna menfeze düştü. Araç içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza Kemalpaşa ilçesi tünel girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Volkan Karataş idaresindeki 08 ED 708 plakalı otomobil, sürücüsünün dikkatsizlik sonucu kontörlünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze düştü.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, 112 Acil servis ve HOPAK ekipleri geldi.

Kazada araçta bulunan sürücü Volkan Karataş ve arkadaşı Erdal Gümüş hayatını kaybederken, ekiplerin müdahalesi ile araç içinde bulunan şahısların cansız bedenleri çıkartılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rapçi Sefo Melisa Döngel aşkı aileden veto yedi! Babanın yorumu olay oldu
Foto Galeri Rapçi Sefo Melisa Döngel aşkı aileden veto yedi! Babanın yorumu olay oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'un Oltu ilçesi sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı
Erzurum'un Oltu ilçesi sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı
Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı!
Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı!
HDP yakınlaşmasına kızdı İYİ Parti’den istifa edip MHP’ye geçti
HDP yakınlaşmasına kızdı İYİ Parti’den istifa edip MHP’ye geçti
ÖSYM'den son dakika YKS kararı! Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınavlar yapılacak mı?
ÖSYM'den son dakika YKS kararı! Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınavlar yapılacak mı?
Fransa'da akaryakıt krizi! İkinci el ilan sitelerinde akaryakıt satışı
Fransa'da akaryakıt krizi! İkinci el ilan sitelerinde akaryakıt satışı
Meral Akşener'e AK Parti cephesinden jet tepki: 'Rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir
Meral Akşener'e AK Parti cephesinden jet tepki: 'Rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir
Naim Süleymanoğlu eşi kaç kere evlendi? Naim Süleymanoğlu çocuklarının annesi kimdir?
Naim Süleymanoğlu eşi kaç kere evlendi? Naim Süleymanoğlu çocuklarının annesi kimdir?
İBB'den tepki çeken hareket! Kepçe ile metrobüs parçaladılar
İBB'den tepki çeken hareket! Kepçe ile metrobüs parçaladılar
Muharrem İnce en fazla oyu İYİ Parti'den alıyor! Yöneylem anketi öyle diyor...
Muharrem İnce en fazla oyu İYİ Parti'den alıyor! Yöneylem anketi öyle diyor...
Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Mehmet Aslantuğ Ahmet Kaya sözleri ne demişti yıllar sonra çıktı
Mehmet Aslantuğ Ahmet Kaya sözleri ne demişti yıllar sonra çıktı
İslam Memiş'in altın fiyatları açıklaması olay oldu! "Sürpriz değil" diyerek duyurdu altın bu rakamı görecek
İslam Memiş'in altın fiyatları açıklaması olay oldu! "Sürpriz değil" diyerek duyurdu altın bu rakamı görecek