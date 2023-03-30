Rapçi Sefo Melisa Döngel aşkı aileden veto yedi! Babanın yorumu olay oldu
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Ünlü rapçi Sefo ile oyuncu Melisa Döngel bir süredir aşk yaşıyordu. Sefo'nun babası, sosyal medyadan beklenmedik bir çıkış yaptı. Baba Hasan Fehmi Sağır, Melisa Döngel için öyle bir şey yazdı ki...
Özel hayatıyla sık gündeme gelen son dönemin popüler rapçilerinden olan Sefo'nun, birlikte Sapanca'ya gittiği güzel oyuncu Melisa Döngel ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Melisa Döngel rapçi sevgilisi Sefo'yu konserlerinde bile yalnız bırakmamasıyla dikkat çekiyordu.
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Oyuncu Melisa Döngel, Sefo'nun ailesinden resmen veto yedi.
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Sefo ve Melisa Döngel birlikteliğinin ortaya çıkmasının ardından, ünlü rapçinin babası öyle bir şey yazdı ki sosyal medyada gören herkes şaşırdı.
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