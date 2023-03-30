Naim Süleymanoğlu eşi kaç kere evlendi? Naim Süleymanoğlu çocuklarının annesi kimdir?

Halterde rekor üstüne rekor kırarak adını altın harflerle yazdıran sporcu Naim Süleymanoğlu'nun özel hayatı hala ilgiyle takip ediliyor. 1 metre 47 santimetrelik boyu ile cep herkülü lakabını alan Naim Süleymanoğlu, 2017’yılında karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Özel hayatını hep gizli tutan Naim Süleymanoğlu'nun 4 tane çocuğu var. Peki hiç evlendi mi, eşi olarak bilinen Türkan Hanım kimdir?

Abone ol

Üst üste kırdığı rekorlar ile dünyayı şaşkına çeviren halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu ölümünün ardından yıllar geçmesine rağmen hala ilgiyle takip ediliyor. 2017 yılında siroza bağlı karaciğer yetmezliği tarafından ölen Naim Süleymanoğlu Edirnekapı Şehitliği'nde yatıyor. Başarılarını dünyanın konuştuğu fakat özel hayatını kimsenin bilmediği Naim Süleymanoğlu hiç evlendi mi, kaç çocuğu var, çocuklarının annesi kim soruları ise merak edildi.

Naim Süleymanoğlu'nun bilinen bir evliliği yok. 3 çocuğunun annesi Türkan Hanım ile evli olduğu biliniyordu fakat evli olmadıkları sonradan ortaya çıktı. 3 çocuğu Türkiye'de yaşıyor annelerinin yanında. Ölümün ardından Naim Süleymanoğlu'nun bir kızı daha ortaya çıktı. DNA testleri sonucunda Sekai Mori Naim Süleymanoğlu'nun 4. kızı çıktı.

Naim Süleymanoğlu'nun kızları; Nilay Süleymanoğlu, Esin Süleymanoğlu, Sezin Süleymanoğlu ve Sekai Mori'dir.

Naim Süleymanoğlu evli mi?

Naim Süleymanoğlu hiç evlenmedi ama 4 çocuğu oldu. 3 çocuğu bir kadından, bir çocuğu da başka bir kadındandı. 3 çocuğu Türkiye’de annesinin yanında; diğer çocuğu ise yine annesiyle, ancak yurt dışında yaşıyordu. Elbette babalarının soyadını taşıyorlardı.

Evlilik dışı olduğu için çocuklarından hiç bahsetmedi. Zaten özel hayatıyla gündeme gelmek de istemiyordu. Kendince çocuklarını gözden uzak ve daha iyi yetiştirmek istemişti. Ya da belki çocuklar da görünmek istememişti ki hiç görünmediler.

Yıllardır özel hayatına dair tek kelime etmeyen sporcu; 2014 yılında Posta gazetesine verdiği röportajda çok özel itiraflarda bulunmuştu. İşte o röportaj...

Gizlediğim 4 çocuğum var demişti

'Evlenmedim ama itiraf edeyim; çocuklarım var. Benim soyadımı taşıyan, hem de 4 tane! 3 kız bir anneden. Onlar Türkiye’de ve annelerinin yanında kalıyor. Biri de yurt dışında annesinde kalıyor.

Öyle gerekti. Evlilik dışı. Ha illa olmalı mı nikah, zannetmiyorum ama saklamak istedim. Ama bugün söyleme ihtiyacı duyuyorum; züriyetsiz değilim. Özel hayatımla gündeme gelmek istemedim. Herkesin kendine göre bir sebebi vardır.Belki daha iyi yetişsinler diye, belki onlar da görünmek istememişlerdir. Hiç kimse bu ayrıntıları düşünmüyor. Ama ben sahip çıkıyorum ve benim nüfusumdalar. Onlarla çok iyiyiz.'