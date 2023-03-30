BIST 4.945
DOLAR 19,17
EURO 20,86
ALTIN 1.212,13
HABER /  GÜNCEL

Naim Süleymanoğlu eşi kaç kere evlendi? Naim Süleymanoğlu çocuklarının annesi kimdir?

Naim Süleymanoğlu eşi kaç kere evlendi? Naim Süleymanoğlu çocuklarının annesi kimdir?

Halterde rekor üstüne rekor kırarak adını altın harflerle yazdıran sporcu Naim Süleymanoğlu'nun özel hayatı hala ilgiyle takip ediliyor. 1 metre 47 santimetrelik boyu ile cep herkülü lakabını alan Naim Süleymanoğlu, 2017’yılında karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Özel hayatını hep gizli tutan Naim Süleymanoğlu'nun 4 tane çocuğu var. Peki hiç evlendi mi, eşi olarak bilinen Türkan Hanım kimdir?

Abone ol

Üst üste kırdığı rekorlar ile dünyayı şaşkına çeviren halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu ölümünün ardından yıllar geçmesine rağmen hala ilgiyle takip ediliyor. 2017 yılında siroza bağlı karaciğer yetmezliği tarafından ölen Naim Süleymanoğlu Edirnekapı Şehitliği'nde yatıyor. Başarılarını dünyanın konuştuğu fakat özel hayatını kimsenin bilmediği Naim Süleymanoğlu hiç evlendi mi, kaç çocuğu var, çocuklarının annesi kim soruları ise merak edildi. 

Naim Süleymanoğlu'nun bilinen bir evliliği yok. 3 çocuğunun annesi Türkan Hanım ile evli olduğu biliniyordu fakat evli olmadıkları sonradan ortaya çıktı. 3 çocuğu Türkiye'de yaşıyor annelerinin yanında. Ölümün ardından Naim Süleymanoğlu'nun bir kızı daha ortaya çıktı. DNA testleri sonucunda Sekai Mori Naim Süleymanoğlu'nun 4. kızı çıktı.

Naim Süleymanoğlu'nun kızları; Nilay Süleymanoğlu, Esin Süleymanoğlu, Sezin Süleymanoğlu ve Sekai Mori'dir.

Naim Süleymanoğlu evli mi?

Naim Süleymanoğlu hiç evlenmedi ama 4 çocuğu oldu. 3 çocuğu bir kadından, bir çocuğu da başka bir kadındandı. 3 çocuğu Türkiye’de annesinin yanında; diğer çocuğu ise yine annesiyle, ancak yurt dışında yaşıyordu. Elbette babalarının soyadını taşıyorlardı.

Evlilik dışı olduğu için çocuklarından hiç bahsetmedi. Zaten özel hayatıyla gündeme gelmek de istemiyordu. Kendince çocuklarını gözden uzak ve daha iyi yetiştirmek istemişti. Ya da belki çocuklar da görünmek istememişti ki hiç görünmediler.

Yıllardır özel hayatına dair tek kelime etmeyen sporcu; 2014 yılında Posta gazetesine verdiği röportajda çok özel itiraflarda bulunmuştu. İşte o röportaj...

Gizlediğim 4 çocuğum var demişti

'Evlenmedim ama itiraf edeyim; çocuklarım var. Benim soyadımı taşıyan, hem de 4 tane! 3 kız bir anneden. Onlar Türkiye’de ve annelerinin yanında kalıyor. Biri de yurt dışında annesinde kalıyor.

Öyle gerekti. Evlilik dışı. Ha illa olmalı mı nikah, zannetmiyorum ama saklamak istedim. Ama bugün söyleme ihtiyacı duyuyorum; züriyetsiz değilim. Özel hayatımla gündeme gelmek istemedim. Herkesin kendine göre bir sebebi vardır.Belki daha iyi yetişsinler diye, belki onlar da görünmek istememişlerdir. Hiç kimse bu ayrıntıları düşünmüyor. Ama ben sahip çıkıyorum ve benim nüfusumdalar. Onlarla çok iyiyiz.'

ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce en fazla oyu İYİ Parti'den alıyor! Yöneylem anketi öyle diyor...
Muharrem İnce en fazla oyu İYİ Parti'den alıyor! Yöneylem anketi öyle diyor...
Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Mehmet Aslantuğ Ahmet Kaya sözleri ne demişti yıllar sonra çıktı
Mehmet Aslantuğ Ahmet Kaya sözleri ne demişti yıllar sonra çıktı
İslam Memiş'in altın fiyatları açıklaması olay oldu! "Sürpriz değil" diyerek duyurdu altın bu rakamı görecek
İslam Memiş'in altın fiyatları açıklaması olay oldu! "Sürpriz değil" diyerek duyurdu altın bu rakamı görecek
Azerbaycan, Laçın yolu üzerindeki bazı tepe noktaları kontrol altına aldı
Azerbaycan, Laçın yolu üzerindeki bazı tepe noktaları kontrol altına aldı
Mart ayı ödemeleri yatırıldı, hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın! Şube veya ATM'lerden paranızı alın
Mart ayı ödemeleri yatırıldı, hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın! Şube veya ATM'lerden paranızı alın
TOKİ konutları Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekimi tarihleri Bakan Kurum açıkladı
TOKİ konutları Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekimi tarihleri Bakan Kurum açıkladı
Ülkü İnce kimdir, kaç yaşında Muharrem İnce'nin eşi ne iş yapıyor?
Ülkü İnce kimdir, kaç yaşında Muharrem İnce'nin eşi ne iş yapıyor?
Muharrem İnce kimdir aslen nereli kaç yaşında? Eşi Ülkü İnce ne öğretmeni
Muharrem İnce kimdir aslen nereli kaç yaşında? Eşi Ülkü İnce ne öğretmeni
Malatya'da deprem oldu! AFAD, depremin şiddetini duyurdu
Malatya'da deprem oldu! AFAD, depremin şiddetini duyurdu
Erdoğan’ın oyları niye Ecevit’in oyları gibi erimiyor İbrahim Kiras'tan dikkat çeken yazı
Erdoğan’ın oyları niye Ecevit’in oyları gibi erimiyor İbrahim Kiras'tan dikkat çeken yazı
Dolar ne kadar oldu? 30 Mart dolar, euro fiyatları yükseliş sürüyor
Dolar ne kadar oldu? 30 Mart dolar, euro fiyatları yükseliş sürüyor