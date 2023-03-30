Muharrem İnce en fazla oyu İYİ Parti'den alıyor! Yöneylem anketi öyle diyor...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "En az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum" dedi. Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, "İlk turda Muharrem İnce7Ye oy veririm diyen AK parti seçmeni yüzde 0.7... Bu oran CHP seçmeninde yüzde 2'nin, İYİ Parti seçmeninde yüzde 9'un üzerinde" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ve "adaylıktan çekilmiyorum" diyen Muharrem İnce, "En az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum" dedi. Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, yaptıkları son anketler üzerinden Muharrem İnce'ye cevap verdi. Kömürcü, iddiasının aksine İnce'nin en az oyu AK Parti'den en çok oyu da İYİ Parti'den aldığını söyledi.

Ne yaptığımı biliyorum, ego peşinde değilim

Muhalefetin oylarını bölmekle eleştirilen Muharrem İnce, "Hepimiz 24 aldık diyelim ki, Erdoğan da 27 aldı. Seçilecek mi? Adaylar 23-24 bandında alırsa seçilecek mi, hayır. Belediye başkanlığı olsa seçilecek. En az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum. Ne yaptığımı biliyorum, egomun peşinde değilim; zaman Muharrem İnce'yi haklı çıkaracak" dedi.

En az AK Parti tabanından oy alıyor

Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, son 3 araştırmalarının sonuçları paylaşıp, "Araştırmalarımızın hiçbirinde böyle bir tablo yok" dedi. Kömürcü, "Son üç araştırmamıza baktığımda 14 Mayıs'ta AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 0,2 ila 0,7'si cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda İnce'ye oy veririm diyor. Bu oran CHP seçmeninde yüzde 2'nin, İYİ Parti seçmeninde yüzde 9'un üzerinde." dedi.