Meral Akşener'e AK Parti cephesinden jet tepki: 'Rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yakışıksız bir üslup kullandığını ifade ederek, "Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz” dedi. Akşener'in PKK'nın açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam ettiğini söyleyen Çelik, "Kuşkusuz bunu tonlarca ‘rezene çayı’ içerek bile hazmetmek mümkün değildir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı televizyon programında kendisine yönelik açıklamalarına yanıt veren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sözcü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü grup toplantısında eser ve hizmet temelli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunduğu hatırlattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerinin yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürütüleceklerinin ilanı olduğunu belirten Çelik, “Sayın Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor. Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz." dedi.

Çelik paylaşımın devamında şu sözlere yer verdi:

Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz.

Kuşkusuz bunu tonlarca ‘rezene çayı’ içerek bile hazmetmek mümkün değildir.

Şayet birileri siyasi gerginlik nerede diye tespit etmek istiyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği anda yanındaki genel başkanlardan hangisinin gerginlik konusunda diğeriyle yarıştığına bakmalıdır. Böylece aslında 7’li masada kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içmeye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirler.

Akşener'i "Kumar masası" dediği masaya dönmesiyle vurdu

‘Hakarete uğradım’ diyerek masadan kalkmak, sonrasında mecbur kalıp tekrar o masaya oturmak nerede olduysa siyasi gerginlik oradadır. ‘Kumar masasıyla noter masası arasında kaldık’ dedikten sonra mecburi geri dönüş nerede yaşanmış ise gerginliğin adresi orasıdır.

"Akşener’in şu anda tek dert etmesi gereken konu..."

Aslında Sayın Akşener’in şu anda tek dert etmesi gereken konu, kendi cumhurbaşkanı adaylarına PKK tarafından üst üste açıklamalarla neden destek verildiği olmalıdır. Hatta kendi adaylarına destek vermek için PKK’nın eylemlerine ara verme kararı alması tüm gündemini işgal etmelidir"