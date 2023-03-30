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İBB'den skandal hareket! Kepçe ile metrobüs parçalattılar

İBB'den skandal hareket! Kepçe ile metrobüs parçalattılar

Daha önce birçok kez metrobüs ve İETT otobüslerinin kazalarıyla gündeme gelen İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) bir skandala daha imza attı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde İBB'ye ait bir metrobüsün belediye ekiplerince parçalatıldığı görüntüler yer aldı.

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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir metrobüs, kepçe tarafından parçalandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde İBB'ye ait kepçenin metrobüsü parçaladığı ve hiçbir geri dönüşüm hizmeti yapılmadığı görüldü.  Kamu malı olan metrobüsün farklı şekillerde değerlendirmek yerine parçalatılması tepki çekti.

İBB'den tepki çeken görüntülerle ilgili açıklama geldi

İBB kuruluşu İETT'ye ait bir metrobüsün iş makinesi tarafından parçalandığı anlara ait görüntülere ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu görüntü, 2007 ve 2008 yılında Hollanda'dan alınan, verimsizliği ve ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hurdaya ayrılan, yedek parçası bulunmayan ve üretici firması da iflas etmiş olan eski metrobüs araçlarının geri dönüşüm için devredildiği Makine Kimya Endüstrisi tarafından geri dönüşüm için taşınması öncesi parçalara ayrılma görüntüsüdür. İETT, yerli üretim olan güçlü ve konforlu metrobüs araçlarını İstanbul'a kazandırmaya devam edecek."

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