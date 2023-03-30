Çapkınlık peşinde koşan Selami Şahin hasta mı? Eşine dediler: Senin Kart Horoz'u ne yapacağız!

Türkiye iki gündür Selam Şahin'i konuşuyor. Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet ettiği iddia edildi. Bu iddia sonrası sosyal medyada çok sayıda kadın 'Selami Şahin' itiraflarında bulununca ünlü sanatçının geçmişteki çapkınlık denemeleri de ortaya saçıldı.