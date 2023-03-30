Çapkınlık peşinde koşan Selami Şahin hasta mı? Eşine dediler: Senin Kart Horoz'u ne yapacağız!
Etiler'de kadınlarla görüntülenen Selami Şahin hakkındaki iddia 2 gündür konuşuluyor. Hiç tanımadığı kadınları yolda yürürlerken sohbet bahanesiyle durdurup sonrasında ofisine davet ettiği söylenen Selami Şahin için bu kez de 'hasta' denildi. Köşe yazarı Mevlüt Tezel, Selami Şahin'le ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı...
Türkiye iki gündür Selam Şahin'i konuşuyor. Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet ettiği iddia edildi. Bu iddia sonrası sosyal medyada çok sayıda kadın 'Selami Şahin' itiraflarında bulununca ünlü sanatçının geçmişteki çapkınlık denemeleri de ortaya saçıldı.
Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, Selami Şahin'in AVM önündeki skandal çapkınlık olayını köşesine taşıdı. İşte Tezel'in Selami Şahin yazısı...
Haberden sonra çok şey yazıldı, söylendi. Sanatçı cephesinden "Selami Şahin yıpratılmaya çalışılıyor" gibi bir açıklama geldi.
Günaydın ekibinin, Şahin ile ne alıp veremediği olabilir? Durup dururken "Hadi Şahin'i yıpratalım" mı dediler yani! Hiç güleceğim yoktu.