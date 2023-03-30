Fransa'da akaryakıt krizi! İkinci el ilan sitelerinde akaryakıt satışı

Fransa'da devam eden akaryakıt sıkıntısı nedeniyle, ikinci el ürün satışı yapılan internet sitelerinde akaryakıt ilanlarına yer verildi.

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Fransız basınındaki haberlere göre, hükümetin Meclis'te oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği emeklilik reformuna karşı rafineri çalışanlarının grevi devam ediyor.

Grev dolayısıyla, Paris'teki istasyonların yaklaşık yüzde 30'unda, ülke çapında ise yaklaşık yüzde 15'inde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Bazı araç sürücüleri akaryakıt bulmakta zorlanırken, ikinci el satış yapılan internet sitelerine akaryakıt satış ilanları konuldu.

Yerel basın, söz konusu sitelerdeki akaryakıtın denetlenmediği ve içeriğinin değiştirilmiş olabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlara bu ürünleri satın almamayı tavsiye etti.

Akaryakıt sıkıntısının grevler nedeniyle gelecek günlerde daha da artmasından endişeleniliyor.

Emekilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.