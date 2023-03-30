BIST 4.944
DOLAR 19,16
EURO 20,88
ALTIN 1.212,73
HABER /  DÜNYA

Fransa'da akaryakıt krizi! İkinci el ilan sitelerinde akaryakıt satışı

Fransa'da akaryakıt krizi! İkinci el ilan sitelerinde akaryakıt satışı

Fransa'da devam eden akaryakıt sıkıntısı nedeniyle, ikinci el ürün satışı yapılan internet sitelerinde akaryakıt ilanlarına yer verildi.

Abone ol

Fransız basınındaki haberlere göre, hükümetin Meclis'te oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği emeklilik reformuna karşı rafineri çalışanlarının grevi devam ediyor.

Grev dolayısıyla, Paris'teki istasyonların yaklaşık yüzde 30'unda, ülke çapında ise yaklaşık yüzde 15'inde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Bazı araç sürücüleri akaryakıt bulmakta zorlanırken, ikinci el satış yapılan internet sitelerine akaryakıt satış ilanları konuldu.

Yerel basın, söz konusu sitelerdeki akaryakıtın denetlenmediği ve içeriğinin değiştirilmiş olabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlara bu ürünleri satın almamayı tavsiye etti.

Akaryakıt sıkıntısının grevler nedeniyle gelecek günlerde daha da artmasından endişeleniliyor.

Emekilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'e AK Parti cephesinden jet tepki: 'Rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir
Meral Akşener'e AK Parti cephesinden jet tepki: 'Rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir
Naim Süleymanoğlu eşi kaç kere evlendi? Naim Süleymanoğlu çocuklarının annesi kimdir?
Naim Süleymanoğlu eşi kaç kere evlendi? Naim Süleymanoğlu çocuklarının annesi kimdir?
İBB'den skandal hareket! Kepçe ile metrobüs parçalattılar
İBB'den skandal hareket! Kepçe ile metrobüs parçalattılar
Muharrem İnce en fazla oyu İYİ Parti'den alıyor! Yöneylem anketi öyle diyor...
Muharrem İnce en fazla oyu İYİ Parti'den alıyor! Yöneylem anketi öyle diyor...
Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Mehmet Aslantuğ Ahmet Kaya sözleri ne demişti yıllar sonra çıktı
Mehmet Aslantuğ Ahmet Kaya sözleri ne demişti yıllar sonra çıktı
İslam Memiş'in altın fiyatları açıklaması olay oldu! "Sürpriz değil" diyerek duyurdu altın bu rakamı görecek
İslam Memiş'in altın fiyatları açıklaması olay oldu! "Sürpriz değil" diyerek duyurdu altın bu rakamı görecek
Azerbaycan, Laçın yolu üzerindeki bazı tepe noktaları kontrol altına aldı
Azerbaycan, Laçın yolu üzerindeki bazı tepe noktaları kontrol altına aldı
Mart ayı ödemeleri yatırıldı, hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın! Şube veya ATM'lerden paranızı alın
Mart ayı ödemeleri yatırıldı, hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın! Şube veya ATM'lerden paranızı alın
TOKİ konutları Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekimi tarihleri Bakan Kurum açıkladı
TOKİ konutları Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekimi tarihleri Bakan Kurum açıkladı
Ülkü İnce kimdir, kaç yaşında Muharrem İnce'nin eşi ne iş yapıyor?
Ülkü İnce kimdir, kaç yaşında Muharrem İnce'nin eşi ne iş yapıyor?
Muharrem İnce kimdir aslen nereli kaç yaşında? Eşi Ülkü İnce ne öğretmeni
Muharrem İnce kimdir aslen nereli kaç yaşında? Eşi Ülkü İnce ne öğretmeni