BIST 4.939
DOLAR 19,17
EURO 20,86
ALTIN 1.212,30
HABER /  GÜNCEL

Erzurum'un Oltu ilçesi sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı

Erzurum'un Oltu ilçesi sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı

Erzurum Oltu ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Oltu’da gece geç saatlerde başlayan kar yağışı gündüz etkisini artırdı. Çiçek açan kayısı ağaçları kar altında kaldı. Oltulular güne beyaz örtüyle uyandı.

Abone ol

Kar yağışının yanı sıra ilçe de zirai donun da etkili olmasından dolayı endişe ettiklerini ifade eden İhsan Köksal, “Mart ayının sonu ve Nisan’ın ilk haftası genelde Oltu’ya ve çevresine kar yağar. Kayısı ağaçları çiçek açmıştı, bu gece inşallah don yapmaz. Eğer don yaparsa ekili alanların tümü zarar görecek, bu zarar da çiftçimizi olumsuz etkiler. Mahsullerinden istifade edemeyecekler” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı!
Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı!
HDP yakınlaşmasına kızdı İYİ Parti’den istifa edip MHP’ye geçti
HDP yakınlaşmasına kızdı İYİ Parti’den istifa edip MHP’ye geçti
ÖSYM'den son dakika YKS kararı! Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınavlar yapılacak mı?
ÖSYM'den son dakika YKS kararı! Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınavlar yapılacak mı?
Fransa'da akaryakıt krizi! İkinci el ilan sitelerinde akaryakıt satışı
Fransa'da akaryakıt krizi! İkinci el ilan sitelerinde akaryakıt satışı
Meral Akşener'e AK Parti cephesinden jet tepki: 'Rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir
Meral Akşener'e AK Parti cephesinden jet tepki: 'Rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir
Naim Süleymanoğlu eşi kaç kere evlendi? Naim Süleymanoğlu çocuklarının annesi kimdir?
Naim Süleymanoğlu eşi kaç kere evlendi? Naim Süleymanoğlu çocuklarının annesi kimdir?
İBB'den tepki çeken hareket! Kepçe ile metrobüs parçaladılar
İBB'den tepki çeken hareket! Kepçe ile metrobüs parçaladılar
Muharrem İnce en fazla oyu İYİ Parti'den alıyor! Yöneylem anketi öyle diyor...
Muharrem İnce en fazla oyu İYİ Parti'den alıyor! Yöneylem anketi öyle diyor...
Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Mehmet Aslantuğ Ahmet Kaya sözleri ne demişti yıllar sonra çıktı
Mehmet Aslantuğ Ahmet Kaya sözleri ne demişti yıllar sonra çıktı
İslam Memiş'in altın fiyatları açıklaması olay oldu! "Sürpriz değil" diyerek duyurdu altın bu rakamı görecek
İslam Memiş'in altın fiyatları açıklaması olay oldu! "Sürpriz değil" diyerek duyurdu altın bu rakamı görecek
Azerbaycan, Laçın yolu üzerindeki bazı tepe noktaları kontrol altına aldı
Azerbaycan, Laçın yolu üzerindeki bazı tepe noktaları kontrol altına aldı