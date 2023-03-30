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Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı!

 Mehmetçik, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı. Kişinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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 Mehmetçik, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, “Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerini kullandı.

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