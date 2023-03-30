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ÖSYM'den son dakika YKS kararı! Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınavlar yapılacak mı?

ÖSYM'den son dakika YKS kararı! Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınavlar yapılacak mı?

Depremden etkilenen 4 şehirde ÖSYM'nin ara verdiği sınav uygulaması tekrar başlıyor. ÖSYM Başkanı Ersoy; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman için alınan kararı duyurdu. Ersoy, bu şehirlerde YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

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ÖSYM, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için yeni bir karar aldı. Buna göre Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınav yapmama kararı değişti.

ÖSYM, deprem bölgesinde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak.

Açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da YKS'nin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

8 Mart tarihinde yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler." denilmişti.

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