Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı dev maçın hakemi belli oldu. Mücadelede Halil Umut Meler görevlendirildi. 27'nci haftanın diğer karşılaşmalarında görev alacak hakemler ise şöyle:

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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olacak.

TFF'den yapılan açıklamada "Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları 'Dijital Atama Yöntemi' ile belirlenmiştir. 'Fenerbahçe - Beşiktaş' karşılaşmasının hakem triosu 'manuel olarak' atanmıştır" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Nisan Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 Nisan Pazar

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 Nisan Pazartesi

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

Süper Lig'de son beş derbiye de Halil Umut Meler atandı. Meler'in yönettiği derbilerin sonuçları şöyle olmuştu:

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Trabzonspor

Fenerbahçe - Beşiktaş*

İki takım da Meler ile 1'er kez kazandı

Halil Umut Meler, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin; Galatasaray, Trabzonspor ve kendi aralarında oynadığı toplam 12 maçı yönetti. Kara Kartal, 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, Kanarya ise 7 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi elde etti.

Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki 2 karşılaşmada görev aldı. 19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-0 kazanırken, 21 Mart 2021 tarihindeki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi.