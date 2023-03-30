Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Ağıralioğlu'na tebrik! İYİ Parti'den istifa etmesi...

İYİ Parti ve Millet İttifakı'nı topa tutarak İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den tebrik geldi.

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Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den istifası ve yaptığı açıklamalar tartışılmaya devam edilirken, Cübbeli Ahmet Hoca, İYİ Parti'den istifa ettiği için Ağıralioğlu7nu tebrik etti. Cübbeli Ahmet Hoca'nın son dönemde Millet İttifakı karşıtı paylaşımlarındaki artış dikkat çekti...

İstifası yüreğimizi feraha boğdu...

Cübbeli Ahmet Hoca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yavuz Ağıralioğlu'na destek verdi. Cübbeli, "Yavuz Ağıralioğlu Beyefendi’nin vatan davası güderek ve teröristlerle iltisaklı kişileri reddederek partisinden ayrılması vatanını ve kutsalları önemseyen tüm milletimizi feraha boğmuştur" dedi.

Hizmetlerinin devamını niyaz ederim

Cübbeli Hoca mesajında, "Bundan dolayı kendisini tebrik eder, bundan sonraki hayatından aynı istikamet üzere vatanımıza ve milletimize hayırlı uzun ömürle ve sıhhat-ü âfiyetle daha nice hizmetler yapmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyâz ederim." ifadelerine de yer verdi.