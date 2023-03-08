Cübbeli Ahmet Hoca, Kemal Kılıçdaroğlu'nu İran istedi, Saadet Partisi de İrancı! Cemaatine neden 'ebleh' dedi?

Cübbeli Ahmet hoca, Saadet Partisi'ni topa tuttu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğine gönderme yapan Cübbeli Ahmet Hoca, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını en çok isteyen partinin de Saadet Partisi olduğunu ve bunu İrancı olmaları nedeniyle istediklerini iddia etti. Cübbeli Ahmet Hoca, İran sözlerini anlayamayan cemaatine de alık, aptal, budala, akılsız, ahmak anlamlarına gelen 'ebleh' dedi... Cübbeli Hoca, Saadet Partisi'ne de iki yeni slogan buldu.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesini İran'ın istediğini iddia etti. Saadet Partisi'ni İrancı ilan eden Cübbeli Ahmet Hoca, Saadet Partisi için de yeni slogan buldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasına gönderme yapan Cübbeli Ahmet Hoca, kendisini o anda dinleyen cemaatini de "Anlamayanlar vardır şimdi, neyse ebleh (alık, aptal, budala, akılsız, ahmak) de olsanız cennete gidersiniz" demesi dikkat çekti. İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o açıklamalarından satır başları...

Saadet Partisi niçin İrancı?.. Erbakan İrancı mıydı?

- Benim Saadet Partisi ile ne işim var? Saadet Partisi niçin İrancı?.. Erbakan hoca İran'la ilgili muhalefetini sürdürürdü. İran'a ilgili neler dediğini ben kulağımla duydum.

- Bunlar Erbakan Hoca'nın yolunda değil. Saadet Partisi'nin adayı kim?. Kemal Kılıçdaroğlu... Meral Akşener'inki Kılıçdaroğlu değil. Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'illa siz olun' diye teşvik ediyor.

Saadet'le Kılıçdaroğlu'nun irtibatı İran

- Peki İrtibat nereden anlıyor musunuz? (-Ben şöyle düşünüyorum, aldığım kulis bilgisine göre konuşmuyorum) İrtibatları İran... Biraz zor anlarsınız siz, sizin jeton biraz geç düşebilir. İran... Saadet... Kılıçdaroğlu...

Neyse ebleh olsanız da cennete gidersiniz

- Yine de anlamayanlar vardır tabi. Neyse ebleh (alık, aptal, budala, akılsız, ahmak) de olsanız cennete gidersiniz mesele değil yani. Namazınızı kılın, orucunuzu tutun devam siz. (gülüşmeler) Ben milleti uyarmak zorundayım.

Saadet Partisi'ne yeni slogan buldu!

- Saadet Partililer, 'İstanbul seçimini biz kaybettirdik' diyorlar. Bir kişi acil butonuna asıp treni durdurmuş. Kim yaptı denince de 'Agan, hem de tek kollan' demiş.

- Saadet Partisi'nin de sloganı bu olsun. 'Agan hem de tek kollan'... 'Batıla anahtar, hayra kilit'... Allah şerlerinden muhafaza etsin... Rey veren, halen Erbakan'ın yolunda sananlara da Allah şuur versin...