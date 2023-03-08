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EMEKLİ

EYT'lilere çok sayıda ödeme imkanı! SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte EYT'liler emeklilik için başvuruda bulunmaya başladı. EYT'lilerin alabileceği 8 ödemeyi SGK Başuzmanı İsa Karakaş Youtube kanalında paylaştı.

EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı, EYT'liler emeklilik başvurusu için SGK şubelerinin yolunu tuttu, kimileri de e-devletten başvuru yaptı.

Bu süreçte EYT'lilerin alabileceği ödemeleri SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Youtube kanalında açıkladı.

Karakaş bu ödeme imkanlarını emekli maaşı, yeniden çalıştığınız iş yeri maaşı, banka promosyonu, iş yeri promosyonu, kıdem tazminatı, kuLlanılmayan yıllık izinlerin ödemesi, Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri, olarak açıkladı.

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