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Minibüs terörü! Kadın kucağında çocukla açık kapıdan düştü, şoför hastaneye bırakmadan kaçtı

İSTANBUL'da kapısı açık halde seyreden minibüs ters yönden dönmeye çalıştığı sırada bir kadın yolcu kucağındaki çocukla birlikte minibüsten yola düştü. Yola düşen kadın arkadan gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtulurken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Pazar günü akşam saatlerinde Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısı açık bir şekilde ilerleyen minibüste bulunan Cahide Ö. minibüsün ters yönden dönmeye çalışan minibüsten yola düştü.

Kucağında çocukla yola düşen kadın, arkadan gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Halamı hastane yakınlarında bırakıp gidiyor"

Minibüsten düşen kadının yeğeni Turgut Özdemir; “Halam çocuğuyla beraber minibüse biniyor ancak minibüs şoförü aracın kapısını kapatmıyor. Halam ters yönden dönmeye çalışan minibüsten kafa üstü yola düşüyor. Çevredeki insanların da yardımıyla minibüse bindiriliyor. Ancak şoför, Halamı hastane yakınlarında bırakıp gidiyor. Biz minibüs şoföründen şikayetçi olduk” diye konuştu.

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