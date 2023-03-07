Depremde 14 yoğun bakım hastası ölüme terkedildi! Özel Defne Hastanesi'nden kan donduran görüntüler

KARAMANMARAŞ merkezli 2 büyük dehremin 3. gününde Hatay Antakya’daki özel Defne Hastanesi'nin yoğun bakımında biri bebek 14 hastanın ölüme terk edildiği ve kurtarma ekibinin tesadüfen girdikleri hastanedeki 5 kişiyi kurtardığı iddia edildi. Paylaşılan görüntüler kan dondurdu. Anlatılır gibi değil, anlaşılır gibi hiç değil...

6 Şubat günü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde 11 ilde büyük yıkım yaşanırken, bölgedeki hastaneler ağır hasar aldı. Hasar alan hastanelerden biri de Antakya’ da bulunan Özel Defne Hastanesi'ydi. Bölgeye sevk edilen Zonguldak UMKE ekibi tesadüfen hasar gören binaya girdi ve kan donduran manzara ile karşılaştı.

1'i bebek 10 hasta öldü, 5'i kurtarıldı

Binanın üst katlarına çıkan UMKE ekibi burada her odaya tek tek girerek yaralı aradı. Deprem sonrası acil olarak boşaltılan ve çökmek üzere olan hastanenin yoğun bakım ünitesine giren UMKE ekibi burada sağ oldukları tespit edilen 5 hastaya acil müdahalede bulundu. Yaşam destek ünitesine bağlıyken deprem dolayısıyla kesilen elektrikler sebebiyle 1'i bebek 10 hastanın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Defne Hastanesi deremin 3. günü...

Olayı sosyal medya hesabından duyuran ve paylaşan Serkan Ayten isimli vatandaş, “Hastanede yaşlıları ölüme terk etmişler Bu hastanede hiçmi insan çalışmıyordu. Özel Defne hastanesi Antakya Hatay deprem 3. Günü“ dedi. Ayten devamında şu paylaşımları yaptı:

O görüntüleri biz çektik...

Merhabalar sizlere Hatay ili Antakya bölgesinde bulunan özel Defne Hastanesi 4.katta bulunan yaşlı yoğun bakım ünitesinde unutulan ve depremden 3 gün sonra tarafımızdan bulunan hastaların video kayıtlarını gönderiyorum. Unutulan hastaların 1 bebek 8 yetişkin hastası ölü halde."

5 yaşlı hasta kurtarıldı

"5 yaşlı (3 bayan 2 bay) hastayı yoğun bakım ünitesinde yaşarken bulduk bu vicdansızlığın hesabını hastane yönetimi ve orada yaşlıları unutan doktorundan hasta bakıcısına vermesi gerekiyor. Bu sebeple korkusuz medya gücüne olan inancımızdan dolayı videoyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu hastaları ölüme terk edenler bunun bedelini ödemeliler.