Anne panikle içeri daldı: Ya yardım eder misin! Eczacının hayat kurtaran müdahalesi kamerada

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Antalya’ya geldiği gün 7 bin lirası gasp edilen depremzede: “Depremden kaçtığımı söylememe rağmen bunu yapmaları çok acı”