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Anne panikle içeri daldı: Ya yardım eder misin! Eczacının hayat kurtaran müdahalesi kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BEYOĞLU'nda bir anne, 5 yaşındaki kızına yemek yedirirken yiyecek çocuğun nefes borusuna kaçtı. Annenin koşarak eczaneye getirdiği çocuk, eczacı tarafından "Heimlick" manevrasıyla kurtarıldı. Çocuğun boğazındaki yiyecek çıkarken o anlar kameraya yansıdı.

Olay Keçeci Piri Mahallesi'nde cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir anne, 5 yaşındaki kızına evlerinde yemek yedirdiği sırada gıda çocuğun nefes borusuna kaçtı. Anne, nefessiz kalan çocuğunu alarak sokağa çıktı.

Yardım isteyen anne, eczaneye girdi. Eczacı Ömer Faruk Can, çocuğu alıp "Heimlich" manevrası yaptı. Çocuğun nefes borusunda kalan yiyecek çıkınca, minik kız nefes almaya başladı.

Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annenin büyük panik yaşadığı o anlar ise kameraya yansıdı.

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