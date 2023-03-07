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DÜNYA

4 kişi öldü! İki helikopter havada çarpıştı kazayı tesadüfen yolcu kaydetti

AVUSTRALYA'nın Gold Coast'taki Sea World tematik parkının yakınlarında iki helikopter havada çarpıştı. Helikopterlerden biri yere çakılırken diğeri ise iniş yapmayı başardı. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı. Kazanın yaşandığı anda helikopterdeki bir kişi kayıttaydı...

Avustralya'nın Gold Coast şehrinin Broadwater bölgesinde iki helikopter tamamen açık bir havada birbirlerine çarptı. Kazanın ardından helikopterlerden biri yere çakıldı diğeri ise hasar almasına rağmen başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Görgü şahitleri kazadan önce helikopterlerden birinin inmekte diğerinin da kalkışta olduğunu aktardı. Havada yaşanan faciada 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken hazırlanan ön rapordaki ifadeler dikkatleri çekti. Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, iki helikopterin tamamen açık bir günde Gold Coast'un Broadwater üzerinde havada nasıl çarpıştığını inceleyen kazanın nedenine yönelik ön soruşturmanın ayrıntılarını yayınladı.

ATSB'nin baş komiseri Angus Mitchell, karaya inen helikopterin pilotunun telsizden havalanan pilottan bir çağrı duymadığını söylediğini belirtti.

Helikopterdeki kişi kazayı tesadüfen kaydetti
Helikopterde bulunan yolculardan biri tesadüfen camdan manzarayı çektiği sırada kazayı kaydetti. Yolcunun helikopterin kendilerine çarpmak üzere olduğu anları fark ettiği ve pilotu uyarmak için hamle yaptığı görüldü. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

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