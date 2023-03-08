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Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: O anlar kamerada

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kavşakta ticari taksiyle çarpıştıktan sonra savrularak takla attı. Alkollü sürücü ters dönen araçtan yara almadan çıkarken, o anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Zafer Mahallesi Çorlu - İstanbul yolu üzeri Türkgücü Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul yolu üzerinde Çorlu istikametine seyreden U.C.K. idaresindeki 35 KYH 93 plakalı otomobil ile Türkgücü OSB istikametinden kavşağa giren E.D. yönetimindeki 59 T 5568 plakalı ticari taksi çarpıştı.

Kaza sonrası savrulan otomobil takla attı. Sürücü U.C.K., ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Olay yerine gelen trafik polisi, U.C.K.’nin 1,01 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Kazayla ilgili konuşan ticari taksi şoförü E.D., kendisinin herhangi bir kusurunun olmadığını, yeşil ışıkta geçtiği sırada başka bir aracın kendi aracına çarpması sonucu kaza meydana geldiğini ifade etti.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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