ATA AÖF OBS IMS online sınav giriş ekranı açıldı güncel sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları online olarak yapılacak. ATA AÖF online sınav giriş ekranı 29 Mart'ta açıldı. ATA AÖF bütünleme sınavları her gün saat 10.00- 23.00 arasında yapılacak. Ayrıca öğrencilere 20 soru sorulacak ve 30 dakika süresi olacak.

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Eğitim hayatına açık üniversiteden devam eden öğrenciler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınav tarihlerini araştırıyor. Atatürk Üniversitesi yaptığı duyuru ile AÖF bütünleme sınavlarının 29 Mart'ta başlayacağını duyurmuştu. Buna göre AÖF bütünleme sınavları 12 gün sürecek. Öğrenciler belirli saat aralıklarında ve sınav programlarına göre saat 23.00'a kadar sınava online girecek. Öğrencilere her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilevek.

ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavlarına online girmek isteyen öğrenciler /esinav.ataaof.edu.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak sisteme katılacaklar.

Bu noktada lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, ''2023 ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl ve nereden girilir, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı online giriş ekranı 2023.

ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları 29 Mart- 9 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak yapılacak.

Sınavlar /esinav.ataaof.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Online Bütünleme Sınav Sistemi 29 Mart - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında, her gün 10.00 ile 23.00 saatleri arasında erişime açılacak.

Online sınav giriş ekranı

Sisteme kayıtlı öğrenciler, sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilir.

Sorumlu olunan ders/derslere ait sınavlara, sadece o ders/derslerin sınav programında yer aldığı gün, saat 10.00 ile 23.00 arasında girebilirsiniz.

Öğrenciler anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programını Fakülte web sayfasından görüntüleyebilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav süresi kaç dakika?

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder.

Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.

Sınavda cevap verdiğiniz veya boş bıraktığınız sorulara tekrar geri dönmeniz engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "Boş Bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.