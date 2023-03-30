KYK kredi 2023 borç yapılandırma nasıl yapılır? KYK kredi borcu 2023 vergi affına dahil mi? KYK kredi borç sorgulama ekranı

2023 vergi affı borç yapılandırma düzenlemesini içeren kanun teklifi TBMM kabul edilerek, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girdi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK kredi borcu ile ilgili araştırmalar internette hız kazanırken "KYK kredi borç sorgulama nasıl yapılır? KYK kredi borcu 2023 vergi affına dahil mi?" gibi soruların cevapları da merak konusu oldu. İşte KYK kredi borç sorgulama ekranı ve KYK kredi borcu yapılandırma ile ilgili merak edilenler haberimizde...

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Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alırken geri ödemeli kredi alan ve belirlenen tarihler doğrultusunda borçlarını ödemeyen öğrenciler, 2023 vergi affı borç yapılandırmanın yürürlüğe girmesinin ardından internette KYK kredi borcu 2023 vergi affına dahil mi?, KYK kredi borç sorgulama nasıl yapılır?, KYK kredi borcu yapılandırma nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte öğrenim hayatı boyunca KYK kredisi kullanan milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK borcu 2023 yapılandırma hakkında derlediğimiz bilgiler...

KYK kredi borcu 2023 vergi affına dahil mi?

2023 Vergi affı paketinin kapsamı içerisinde KYK öğrenim kredisi borçları bulunuyor. Yeni vergi affı düzenlemesi ile birlikte mezunların geçmişten olan borçları yapılandırılacak ve taksitler halinde ödeme imkanı sağlanacak. Gecikme sebebiyle ortaya çıkan faizler ödenmeyecek. Vergi affı yapılandırması başvuruları 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili kamu kurumlarına yapılacak.

KYK kredi borcu 2023 gecikme zammı alınacak mı?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş öğrenim ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş olanların asıllarına vade tarihleriyle 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek.

KYK kredi borç sorgulama nasıl yapılır?

KYK borç ödeme ekranları da öğrencilerin kalan borçlarını ve geri ödeme planlarını görmelerini sağlamaktadır. KYK borç sorgulama, kredi borçlarını sorgulamalarına olanak tanımaktadır. Bu işlem sayesinde geri ödeme tarihleri ve önemli bilgiler yer almaktadır. Borç sorgulama da şu şekilde yapılmaktadır.

*KYK’nın resmî sitesine giriş yapınız

*Ana sayfa üzerinden ‘öğrenci işleri’ bölümüne giriş yapın.

*Açılan menüde direk olarak ‘kredi/burs ve başvuru takip’ seçiniz

*Hemen arkasından da ‘kredi/burs sorgulama’ sayfasına giriş yapın.

*Açılan sayfada yer alan kısma ‘T.C kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi’ girerek girişinizi tamamlayın.

*Güvenlik kodunu da girdikten sonra ‘sorgula’ deyip araştırın.

*Borçlarınız ve geri ödeme tarihlerinizi bu sayede görebileceksiniz.

KYK KREDİ BORÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK kredi 2023 borç yapılandırma nasıl yapılır?

Öğrenciler de ödeme planları kendilerine göre düzenlemek istiyorsa eğer KYK’nın web sitesi üzerinden giriş yaparak düzenlemelerini kolay bir şekilde halledebilirler. Plan hesaplama yöntemi KYK’nın web sitesi üzerinde bulunmaktadır. Borç tutarlarına göre de planlamalarınızı rahat bir şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu da yapabilmek için ilk yapmanız gereken borç tutarını belirlemek olmalıdır. Öğrenciler de borçlarını taksitlendirme, öteleme veya ödeme seçeneklerinden herhangi birini seçmeleri gerekmektedir. Bu sayede ödemelerinizi düzenleyebilir ve ödemenizi yapabilirsiniz. Öte yandan yaşadığınız ildeki 'Vergi Daireleri'ne giderek daha geniş ve kapsamlı bilgiler alarak 2023 KYK kredi borç yapılandırma başvurunuzu oradan da yapabilirsiniz.