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Fenerbahçe'de ayrılık sürprizi: Emre Mor sezon sonu yolcu! Yeni takımını duyurdular

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Fenerbahçe'de ayrılık sürprizi: Emre Mor sezon sonu yolcu! Yeni takımını duyurdular

Şampiyonluk için hesaplar yapan Fenerbahçe'de transferde de gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Emre Mor ayrılığı gerçekleşebilir. İtalyan basını Emre Mor'un yeni takımını duyurdu.

Fenerbahçe'de ayrılık sürprizi: Emre Mor sezon sonu yolcu! Yeni takımını duyurdular

Bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken diğer yandan da transferde önemli adımlar atan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'de ayrılık sürprizi: Emre Mor sezon sonu yolcu! Yeni takımını duyurdular

Sezon başında sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Emre Mor için sürpriz bir talip ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de ayrılık sürprizi: Emre Mor sezon sonu yolcu! Yeni takımını duyurdular

Fenerbahçe'nin 2 milyon euroya kadrosuna kattığı milli futbolcunun, sezon sonunda Serie A'ya gideceği söylendi.

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Fenerbahçe'de ayrılık sürprizi: Emre Mor sezon sonu yolcu! Yeni takımını duyurdular

Miha Zajc'ı isteyen İtalyan ekibinin rotasını Emre Mor'a kırdığı ve transferde büyük ilerleme kaydettiği öne sürülüyor.

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