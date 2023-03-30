Fenerbahçe'de ayrılık sürprizi: Emre Mor sezon sonu yolcu! Yeni takımını duyurdular
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Şampiyonluk için hesaplar yapan Fenerbahçe'de transferde de gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Emre Mor ayrılığı gerçekleşebilir. İtalyan basını Emre Mor'un yeni takımını duyurdu.
Bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken diğer yandan da transferde önemli adımlar atan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
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Sezon başında sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Emre Mor için sürpriz bir talip ortaya çıktı.
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Fenerbahçe'nin 2 milyon euroya kadrosuna kattığı milli futbolcunun, sezon sonunda Serie A'ya gideceği söylendi.
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Miha Zajc'ı isteyen İtalyan ekibinin rotasını Emre Mor'a kırdığı ve transferde büyük ilerleme kaydettiği öne sürülüyor.
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