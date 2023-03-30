Eğitim hayatına açıktan devam eden öğrenciler Atatürk Üniversitesi online sınav tarihlerini araştırıyor. ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavları 29 Mart'ta başladı ve 12 Gün sürecek. Öğrencilerin AÖF sınav giriş ekranı saat 10.00'da açılacak. İşte ATA AÖF sınav giriş tarihleri online 2023 bütünleme sınav takvimi

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Binlerce öğrencinin merakla beklediği açıklama Atatürk Üniversitesi'nin resmi hesabından geldi. ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınav takvimi erişime açıldı. Buna göre online sınava girecek öğrenciler /esinav.ataaof.edu.tr/ adresinde sisteme giriş yaparak online sınava katılacak. ATA AÖF sınavları her gün saat 10.00'da başlayacak ve 23.00'e kadar devam edecek. Öğrencilerin gireceği sınava göre saat de değişiklik gösterecek. ATA AÖF güz dönemi sınavına giren her öğrenciye 20 soru sorulacak ve 30 dakika süresi verilecek.

30 dakika içerisinde"SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilecek ve sınav oturumunuz sonlandırılacak.

ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları 29 Mart- 9 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak yapılacak.

Sınavlar /esinav.ataaof.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Online Bütünleme Sınav Sistemi 29 Mart - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında, her gün 10.00 ile 23.00 saatleri arasında erişime açılacak.

Online sınav giriş ekranı

Sisteme kayıtlı öğrenciler, sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilir.

Sorumlu olunan ders/derslere ait sınavlara, sadece o ders/derslerin sınav programında yer aldığı gün, saat 10.00 ile 23.00 arasında girebilirsiniz.

Öğrenciler anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programını Fakülte web sayfasından görüntüleyebilecek.