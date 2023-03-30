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Seçim görevlisi nasıl olunur, 2023 sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Seçim görevlisi nasıl olunur, 2023 sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kala seçim görevlisi olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırıyor. YSK seçim görevlisi, sandık görevlisi olma şartlarını sıraladı. Başvurularda adli sicil kaydının temiz olması ve 18 yaşını doldurmak şart. Peki 2023 yılında seçim görevlisi ücretleri ne olacak?

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Seçim için geri sayım başladı, artık 2 aydan az bir zaman kaldı. Adım adım seçime giderken birçok vatandaş da sandık görevlisi ve seçim görevlisi nasıl olunur, seçim görevlisi, sandık görevlisi kaç para alacak sorusuna yanıt arıyor. 2023 yılında sandık görevlisi ücretleri netleşmedi fakat sızan bilgiler arasında en düşük 600 lira olacağı bilgisi geldi. YSK nisan ayında 2023 görevli ücretleri listesini yayınlayacak.

YSK seçim görevlisi şartlarını belirledi. Başvuruda bulunan vatandaşların aklına takılan bir diğer soru ise seçim görevlisi ücretleri kaç para oldu, sandık görevlisi ücreti kaç para oldu? 2023 yılı seçim görevli ücretleri YSK tarafından henüz netleşmedi fakat sızan bilgiler arasında en düşük görevli ücretinin 600 lira olacağı söyleniyor. 2023 seçim görevli ücretlerinin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından ödenmeye başlaması bekleniyor. 

Seçim başvurularında en çok talep sandık görevlisi olmak için var. Öncelikle şartları oluşturan vatandaşlar İlçe seçim kurullarına giderek başvurularını yapabilecekler. Fakat unutulmaması gereken  bir konu var. İki çeşit sandık görevlisi başvuruları var. 

İki çeşit sandık görevlisi başvuru var

Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

Bir kez daha belirtelim herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

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