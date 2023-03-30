Naim Süleymanoğlu çocukları kaç tane 4 kızı ve annelerine bakın

Art arda kendi rekorunu kıran dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu özel hayatı ile hala merak ediliyor ve araştırılıyor. Hiç evlilik yapmayan Naim Süleymanoğlu'nun bilinen bir eşi yok. Fakat yıllardır gizli tuttuğu 4 çocuğu var. 3 çocuğu aynı kişiden 1'i ise farklı bir kadından. Peki Naim Süleymanoğlu'nun çocukları kim?

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Halterde rekor üstüne rekor kırarak adını altın harflerle yazdıran sporcu Naim Süleymanoğlu'nun özel hayatı hala ilgiyle takip ediliyor. 1 metre 47 santimetrelik boyu ile cep herkülü lakabını alan Naim Süleymanoğlu, 2017’yılında karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Özel hayatını hep gizli tutan Naim Süleymanoğlu'nun eşi var mı, kaç tane çocuğu var soruları ise hep merak uyandırdı. Ölümün ardından Naim Süleymanoğlu'nun özel hayatı hakkında birçok gerçek ortaya çıktı.

Birçok kili Naim Süleymanoğlu'nun evli ve eşinin olduğunu düşünüyordu fakat Naim Süleymanoğlu verdiği bir röportajında hiç evlenmediğini söylemişti. Fakat Naim Süleymanoğlu'nun evlilik dışı ilişkilerinden 4 tane çocuğu oldu. Çocuklarının velayetini alan Naim Süleymanoğlu'nun 3 kızı Türkiye'de anneleri ile birlikte kalıyor. Bir de ölümünün ardından ortaya çıkan Sekai Mori var.

Naim Süleymanoğlu evli mi?

Naim Süleymanoğlu hiç evlenmedi ama 4 çocuğu oldu. 3 çocuğu bir kadından, bir çocuğu da başka bir kadındandı. 3 çocuğu Türkiye’de annesinin yanında; diğer çocuğu ise yine annesiyle, ancak yurt dışında yaşıyordu. Elbette babalarının soyadını taşıyorlardı.

Evlilik dışı olduğu için çocuklarından hiç bahsetmedi. Zaten özel hayatıyla gündeme gelmek de istemiyordu. Kendince çocuklarını gözden uzak ve daha iyi yetiştirmek istemişti. Ya da belki çocuklar da görünmek istememişti ki hiç görünmediler.

Yıllardır özel hayatına dair tek kelime etmeyen sporcu; 2014 yılında Posta gazetesine verdiği röportajda çok özel itiraflarda bulunmuştu. İşte o röportaj...

Gizlediğim 4 çocuğum var demişti

'Evlenmedim ama itiraf edeyim; çocuklarım var. Benim soyadımı taşıyan, hem de 4 tane! 3 kız bir anneden. Onlar Türkiye’de ve annelerinin yanında kalıyor. Biri de yurt dışında annesinde kalıyor.

Öyle gerekti. Evlilik dışı. Ha illa olmalı mı nikah, zannetmiyorum ama saklamak istedim. Ama bugün söyleme ihtiyacı duyuyorum; züriyetsiz değilim. Özel hayatımla gündeme gelmek istemedim. Herkesin kendine göre bir sebebi vardır.Belki daha iyi yetişsinler diye, belki onlar da görünmek istememişlerdir. Hiç kimse bu ayrıntıları düşünmüyor. Ama ben sahip çıkıyorum ve benim nüfusumdalar. Onlarla çok iyiyiz.'