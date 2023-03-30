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Son dakika bomba kulis! Muharrem İnce bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayıp adaylıktan çekilecek

Son dakika bomba kulis! Muharrem İnce bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayıp adaylıktan çekilecek

Cumhurbaşkanı Kesin Aday Listeleri'nin açıklanmasına saatler kala Muharrem İnce ile ilgili bomba iddia!... Muharrem İnce'nin bugün akşam saatlerinde CHP ile anlaştığını ve cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayacağı iddia edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik kararını bugün verecek olan YSK, yarın da cumhurbaşkanı kesin aday listelerini açıklayacak. İşte o açıklamalar öncesi Muharrem İnce ile ilgili bomba bir kulis bilgisi geldi. Kulislerde konuşulanlara göre Muharrem İnce, bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayacak. CHP, İnce’ye bir bakanlık (Millî Eğitim Bakanlığı) ve CHP listelerinden üç milletvekilliği önerecek...

İki parti arasındaki görüşmeler sürüyor

“Benim Ankara kulislerinden aldığım bilgi, Memleket Partisi ve CHP arasındaki görüşmelerin tamamen bitmediği yönünde” diyen TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, “Görüşmenin ardından ortaya çıkan hava, İnce ile uzlaşma olmayacağı yönündeydi. Fakat iki parti arasında görüşmeler tamamen sonlanmadı" deyip şöyle devam etti:

İnce 2 bakanlık 5 vekillik istedi ama...

"YSK’nın kesin liste açıklayacağı 31 Mart gece yarısına kadar zaman var. Benim kulislerden öğrendiğim, Muharrem İnce’nin, CHP liderinden iki bakanlık ve beş milletvekilliği talep ettiği. Fakat SP, Gelecek, DEVA ve DP’ye de listelerinde yer verecek olan CHP’de milletvekili listesi hazırlamak şu sıralarda en büyük sorun. Buna rağmen CHP, İnce’ye bir bakanlık (Millî Eğitim Bakanlığı) ve CHP listelerinden üç milletvekilliği önerecek” diye yazdı.

İnce çekilme kararını bu akşam açıklayacak

Aktaş, “Cumhurbaşkanı adaylığı kesin listesi YSK tarafından açıklanmadan, Muharrem İnce’nin, Kemal Kılıçdaroğlu lehine yarıştan çekilme olasılığı hiç de söylenildiği kadar düşük değil. Büyük olasılıkla bu akşam saatlerinde İnce, CHP ile anlaştığını açıklayacak” görüşünü ifade etti.

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