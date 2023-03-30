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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Hazırız' diyen kurumları açıklamaya davet ediyorum!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Hazırız' diyen kurumları açıklamaya davet ediyorum!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Öğretim Kurumu'na milyonlarca öğrenci adına çağrı yaptı. İmamoğlu, "Mart ayının sonuna geldik, YÖK hâlâ sessiz. Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce “Yüz yüze eğitime hazırız” diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum" dedi.

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6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversiteler de uzaktan eğitime geçerken, KYK yurtları depremzedelere tahsis edildi. Uzaktan eğitim kararının nisan ayının başında değişeceği belirtildi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzaktan eğitime geçen üniversitelerin yüz yüze olması konusunda Yüksek Öğretim Kurumu'na çağrı yaptı. 

Konuyla ilgili olarak paylaşım yapan İmamoğlu, "Mart ayının sonuna geldik, YÖK hâlâ sessiz. Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce “Yüz yüze eğitime hazırız” diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum" dedi. 

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