BIST 4.971
DOLAR 19,17
EURO 20,89
ALTIN 1.213,86
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası artçılar sürüyor! AFAD'dan flaş açıklama

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası artçılar sürüyor! AFAD'dan flaş açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana 22 bin 500'e yakın sarsıntı meydana geldiğini söyledi. Sezer 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin 65 saniye, 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ise 45 saniye sürdüğünü açıkladı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremlerin, 1668 Kuzey Anadolu ve 1939 Erzincan depremlerinden sonra en büyük üçüncü deprem olduğunu belirten Sezer, etki alanı, yarattığı yıkım ve can kayıpları açısından ise yaşanan en büyük felaket olduğunu söyledi.

Sezer, depremlerin bölgede yaşayan 15 milyona yakın vatandaşı doğrudan etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"7,7 büyüklüğündeki ilk depremin etkili olduğu süre 65 saniye, 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ise 45 saniye olarak ölçülmüştür. Şu ana kadar 22 bin 500'e yakın sarsıntı meydana gelmiştir. Bu rakam bizim bir yılda kaydettiğimiz ortalama deprem sayısına eşittir. Sadece 5 ve 6 arası büyüklükteki artçı depremlerin sayısı 47'dir. Her iki deprem sonucunda da 400 kilometre civarında yüzey kırığı oluşmuş, yer kabuğunda 7,5 metreye varan yer değişmeleri meydana gelmiştir."

Yıkılacak bina sayısı

Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunca 56 bin 426 binanın yıkık veya acil yıkılacak, 206 bin 452 binanın ağır, 48 bin 984 binanın orta ve 516 bin 352 binanın az hasarlı hale geldiğini söyledi.

800 bin depremzede bölge dışında

Sezer, ilk etapta 2 milyon 800 bin, şu anda ise 2,5 milyona yakın depremzedenin bölgede barındığı, 800 bin depremzedenin de bölge dışındaki illere taşındığı bilgisini verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Deprem sonrası herkes bunu merak ediyor! Hangi ilde ne kadar diri fay var? İşte il il diri fay haritası...
Foto Galeri Deprem sonrası herkes bunu merak ediyor! Hangi ilde ne kadar diri fay var? İşte il il diri fay haritası... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Naim Süleymanoğlu çocukları kaç tane 4 kızı ve annelerine bakın
Naim Süleymanoğlu çocukları kaç tane 4 kızı ve annelerine bakın
Togg almaya hak kazandı tebrik yağmuruna tutuldu
Togg almaya hak kazandı tebrik yağmuruna tutuldu
Son dakika bomba kulis! Muharrem İnce bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayıp adaylıktan çekilecek
Son dakika bomba kulis! Muharrem İnce bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayıp adaylıktan çekilecek
Ülkesine dönen İngiliz öğretmen hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Ülkesine dönen İngiliz öğretmen hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Seçim görevlisi nasıl olunur, 2023 sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Seçim görevlisi nasıl olunur, 2023 sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Hazırız' diyen kurumları açıklamaya davet ediyorum!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Hazırız' diyen kurumları açıklamaya davet ediyorum!
Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı! Ev, arsa, villa, BMW, Mercedes, silah...
Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı! Ev, arsa, villa, BMW, Mercedes, silah...
Nefes aldıracak ödeme müjdesi! Başvurular başladı: Kişi başı 2.059 TL yatırılacak!
Nefes aldıracak ödeme müjdesi! Başvurular başladı: Kişi başı 2.059 TL yatırılacak!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri
Kar fena bastırdı! O araçların geçişine izin verilmiyor
Kar fena bastırdı! O araçların geçişine izin verilmiyor
'Ben bu işi yapamam' deyip kaçıyorlar! Ev kadınlarının korkulu rüyası gelir kapısı oldu
'Ben bu işi yapamam' deyip kaçıyorlar! Ev kadınlarının korkulu rüyası gelir kapısı oldu
EYT'de başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı ilk maaşlar bağlandı
EYT'de başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı ilk maaşlar bağlandı