BIST 4.971
DOLAR 19,17
EURO 20,89
ALTIN 1.213,86
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji az önce açıkladı! Çok kuvvetli kar yağışı geliyor bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji az önce açıkladı! Çok kuvvetli kar yağışı geliyor bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere yönelik yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Erzurum, Muş'un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, yarın ise Ağrı, Iğdır ve Siirt'in yüksek kesimleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar yağışları bekleniyor.

Buzlanma,tipi,çığ tehlikesi...

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, tipi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş ile yollarını ayıran Josef de Souza'nın yeni adresi resmen açıklandı
Beşiktaş ile yollarını ayıran Josef de Souza'nın yeni adresi resmen açıklandı
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası artçılar sürüyor! AFAD'dan flaş açıklama
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası artçılar sürüyor! AFAD'dan flaş açıklama
Naim Süleymanoğlu çocukları kaç tane 4 kızı ve annelerine bakın
Naim Süleymanoğlu çocukları kaç tane 4 kızı ve annelerine bakın
Togg almaya hak kazandı tebrik yağmuruna tutuldu
Togg almaya hak kazandı tebrik yağmuruna tutuldu
Son dakika bomba kulis! Muharrem İnce bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayıp adaylıktan çekilecek
Son dakika bomba kulis! Muharrem İnce bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayıp adaylıktan çekilecek
Ülkesine dönen İngiliz öğretmen hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Ülkesine dönen İngiliz öğretmen hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Seçim görevlisi nasıl olunur, 2023 sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Seçim görevlisi nasıl olunur, 2023 sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Hazırız' diyen kurumları açıklamaya davet ediyorum!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Hazırız' diyen kurumları açıklamaya davet ediyorum!
Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı! Ev, arsa, villa, BMW, Mercedes, silah...
Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı! Ev, arsa, villa, BMW, Mercedes, silah...
Nefes aldıracak ödeme müjdesi! Başvurular başladı: Kişi başı 2.059 TL yatırılacak!
Nefes aldıracak ödeme müjdesi! Başvurular başladı: Kişi başı 2.059 TL yatırılacak!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri
Kar fena bastırdı! O araçların geçişine izin verilmiyor
Kar fena bastırdı! O araçların geçişine izin verilmiyor