Meteoroloji az önce açıkladı! Çok kuvvetli kar yağışı geliyor bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere yönelik yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Erzurum, Muş'un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, yarın ise Ağrı, Iğdır ve Siirt'in yüksek kesimleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar yağışları bekleniyor.

Buzlanma,tipi,çığ tehlikesi...

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, tipi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.