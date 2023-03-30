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Gladyatör'ün devam filmi geliyor Russel Crowe'dan açıklama

Gladyatör'ün devam filmi geliyor Russel Crowe'dan açıklama

11 dalda aday gösterildiği Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Filmdeki Maximus karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ının sahibi olan Russel Crowe, "Yeni filmde Maximus'un ölümünden çok uzak bir geleceği işleyecekler bu nedenle beni ilgilendiren bir konu yok gibi görünüyor" dedi.

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Hollywood'un usta yönetmenlerinden Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 23 yıl sonra tekrar çekmeye hazırlanıyor.

Ridley Scott'ın yenide yönetmenliğini üstleneceği ve "Aftersun" filmiyle son dönemde yıldızı parlayan Paul Mescal'ın başrolde yer alacağı yeni Gladyatör filmine efsane oyuncu Denzel Washington dahil olmuştu.

Rolü ses getirecek

Deadline'ın haberine göre kadrosunun giderek şekillenmeye başladığı filmde Washington'ın nasıl bir rol üstleneceği henüz açıklanmadı ancak oyuncunun "dikkat çekici" ve "ses getirecek" bir rolde olacağı belirtilmişti.

Filmde Maximus karakterine hayat veren Avusturyalı oyuncu Russel Crowe, yeniden çekilecek Gladyatör filmiyle ilgili ilk kez konuştu. 58 yaşındaki oyuncu, katıldığı radyo programında "Bana bu konuyla ilgili henüz kimse gelmedi. Yeni filmde Maximus'un ölümünden çok uzak bir geleceği işleyecekler bu nedenle beni ilgilendiren bir konu yok gibi görünüyor" dedi.

Filmin başrolünü üstlenmeye hazırlanan Paul Mescal ile ilgili konuşan oyuncu, "Genç Paul harika bir adam, ona bol şans diliyorum. Genç Lucius karakterinin imparator olma hikayesini işlemek bence oldukça zekice bir karar" dedi.

Filmde yer almasa da prodüksiyon ekibinde çalışan pek çok arkadaşı olduğunu belirten Crowe, "Dönem filmlerinin setinde olmayı seviyorum. O kıyafetlerle o dönemi yaşamak bana çok çekici geliyor" dedi.

Kadroya yeni isim

Bu yıl, Martin McDonagh yönetmenliğindeki "The Banshess of Inisherin" ile kariyerinin ilk Oscar adaylığını alan başarılı oyuncu Barry Keoghan, Gladyatör'ün devam filminin kadrosuna katılmıştı.

Barry Keoghan'ın ise filmin ana kötü karakteri olarak projeye dahil olduğu ve Roma'yı 209'dan 211'e kadar yöneten Roma İmparatoru Geta'nın, diğer adıyla Publius Septimius Geta'nın kurgusal bir versiyonunu oynayacağı iddia ediliyor.

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