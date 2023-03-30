Halk TV'den Muharrem İnce'ye 'terör' sansürü örgüt isimleri haberden çıkarıldı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret ettiği görüşme sonrası İnce'nin açıklamaları gündeme oturdu. Halk TV görüşme sonrası açıklamaları okurlarına aktarırken İnce'nin terör örgütleriyle ilgili sözlerini, terör kelimesini ve örgütlerin isimlerini haberden çıkardı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü. Adaylıktan çekilmesi istenen İnce'nin ne yahıt vereceği merak konusuydu.

Görüşmeden bir sonuç çıkmadı, CHP'nin somut bir teklifte bulunmadığı ortaya çıktı.

"Teröre karşı mesafeliyiz" mesajı

İnce ise Memleket Partisi olarak ittifakların olması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu ittifaklar menfaat ittifakları olmamalı, ilke ittifakları olmalıdır. Bizim ilkelerimiz çok nettir. Biz bir, Atatürk'ü tartıştırmayız iki, teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne IŞİD'ine aklınıza kim geliyorsa DHKP-C'si hepsine, Hizbullah'ına. Biz kadın hakları konusunda da çok kararlıyız. Asla geri adım atmayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığına aday olduğu dönemde CHP genel merkezinden aranarak 'Muharrem İnce'nin fazla parlatılmaması' talimatını aldığı bilinen Halk TV dün de İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun gözlerine bakarak yönlerek söylediği terör örgütleriyle mesafe sözlerini sansürledi.

Terör mesajı silindi

Halk TV'nin uyguladığı sansürün biçimi de çokça tartışılacak cinstendi. İnce'nin açıklamalarından örgüt isimlerinin olduğu gibi terör kelimesinin dahi kaldırıldığı görüldü.