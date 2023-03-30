Müşahit nedir seçimlerde müşahit nasıl olunur?

Büyük seçime az bir zaman kala 14 Mayıs'taki seçimlerde görev almak isteyen vatandaşlar müşahit nedir, nasıl olunur sorusuna yanıt arıyor. Sandık kurulunun oluşturulmasında ve işlemlerin takip edilmesinden görevli olan gözlemci-müşahit nasıl olunur?

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Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde sandık görevlisi olma şartları ve başvuru şekli belli oldu YSK seçim görevlisi, sandık görevlisi olma şartlarını sıraladı. Başvurularda adli sicil kaydının temiz olması ve 18 yaşını doldurmak şart. Peki seçim günü müşahit olmak için gerekli şartlar neler, müşahit yani seçim gözlemcisi nasıl olunur?

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eden kişidir ve seçim boyunca sorumluluğu büyüktür.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde sandıklarda güvenliği sağlamak içinse müşahitler görev alacak.

Müşahit (gözlemci) nedir?

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı “Müşahit Görev Belgesi”ne sahip olmaları gerekir.

Sandık kurullarının görev ve yetkileri

Sandık çevresinde düzeni sağlamakla görevli olacak.

İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde, sandığın koyulacağı yeri tayin edecek.

Görev yaptığı seçmen listesinde kayıtlı olmayıp da başka bir sandık seçmen listesinde kayıtlı olan sandık kurulu başkan ve üyelerine, bina sorumlularına, görevli olan kolluk güçlerine ve ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerlerine ulaştırmak için görevlendirilen kişilere, ilçe seçim kurulundan aldıkları belgelere istinaden oy kullandıracak ve oy kullandıkları seçmen listesinin sonuna yazacak, imzalarını alarak belgeleri ilçe seçim kuruluna teslim edecek.

Sandıktan çıkan zarfları, oy pusulalarını, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirecek.

Hesaba katılan ve geçerli sayılan oy pusulalarını, sandık kurulunca düzenlenen tutanakları, hesaba katılmayan, geçerli sayılmayan veya itiraza uğrayan oy pusulalarını ve hesaba katılmayan zarfları, tutanak defterini, kurulca mühürlü ve imzalı ayrı paketler halinde kurulun mührü ile mühürlendikten sonra başkan ve üyeler tarafından imzalanıp bir torbaya konulacak.

Ardından kurulun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna, sandık kurulu başkanı ve siyasi partili üyeler arasından ad çekme ile seçilecek en az iki üye tarafından götürülüp teslimi sağlanacak.