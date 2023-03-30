Milyonlarca emekliye gelen emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi zamlarının ardından dul ve yetim maaşı alan vatandaş internette kendileri ile ilgili araştırmalara başladı. Peki dul ve yetim maaşı alanlara zam yapıldı mı? 2023 dul ve yetim maaşı ne kadar? Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? Zamlı bayram ikramiyesi kaç TL ve ne zaman yatacak? İşte o çok merak edilen soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik...

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Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hareke geçen hükümet çıkardığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesinin yürürlüğe girmesinin ardından en düşük emekli maaşını 5.500 TL'den 7.500 TL'ye emekli bayram ikramisini 1.100 TL'den 2.000 TL'ye yükselterek milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar ise internette 2023 dul ve yetim maaşı ne kadar? Zamlı bayram ikramiyesi kaç TL, ne zaman yatacak? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Peki 2023 dul ve yetim maaşı ne kadar? Zamlı bayram ikramiyesi kaç TL, ne zaman yatacak? İşte Dul ve yetim maaşı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dul ve yetim maaşına zam geldi mi?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması ve bayram ikramiyesinin ise 2000 TL olarak ödenmesini içeren tasarı TBMM’ye geldi. Genel kurulda kabul edilmesi beklenen, düzenleme ile milyonlarca emekli vatandaş zamlı maaşlarını nisan ayında alacaklar. Üstelik çifte zam sadece emeklileri vurmadı. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da nisan ayında zamlı oranlardan yararlanacak. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşların maaşlarına da emekli maaşlarına uygulanan zamla birlikte yükselmiş oldu. Ayrıca dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bayram ikramiyesi fırsatından yararlanabilecek.

2023 dul ve yetim maaşı ne kadar?

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye yükselmesinin ardından vefat eden sigortalıdan dolayı ölüm aylığı alanlar kişiler yani dul ve yetim aylığı alanlar Nisan ayından itibaren zamlı maaş alacakları konusunda açıklama yapıldı. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşların hisse oranına göre maaşları artış gösterecektir. Yeni düzenleme ile %75 hissesi olan dul eşin 4 bin 125 TL olan maaşı 5 bin 625 TL’ye çıktı. Nisan ayından itibariyle ölüm aylığı 5 bin 625 TL tutar üzerinden ödenecektir.

Dul ve yetim aylığı maaşı alan bayram ikramiyesi alabilecek mi?

Emeklilik hakkına sahibi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanabilecektir. Bu durumda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 2 bin TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacaktır. Nisan ayından itibaren ölüm aylığı alanlara zamlı bayram ikramiyesi ödemesi yapılacaktır.

Zamlı bayram ikramiyesi kaç TL, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara aktarılmaktadır.

2023 yılında Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan cuma gününe denk gelmektedir. Emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ramazan Bayramında emeklilere ödenecek ikramiyelerin tarihleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarıldığı biliniyor.

2023 yılında Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin en geç 14 Nisan cuma gününe kadar hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

2023 Dul ve yetim aylığı maaşı ve bayram ikraminyesi tutarları

YÜZDE 75 (MAAŞ ORANI)

Mevcut en düşük aylık tutarı: 4.125 TL

Yeni en düşük aylık tutarı: 5.625 TL

Mevcut ikramiye: 825 TL

Yeni ikramiye: 1.500 TL