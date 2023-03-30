Camdaki Kız kitabı sonu nasıl bitiyor, kısaca özeti beklenmedik son geliyor

Kanal D'nin 2 sezondur ilgiyle takip edilen dizisi Camdaki Kız bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Sona doğru yaklaşılan dizinin kitabı da seyirci tarafından ilgiyle merak ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Nalan ile Hayri'nin aşkını anlatıyor. Peki Camdaki Kız kitabı nasıl bitiyor, kısaca kitabın özetini hazırladık.

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Perşembe akşamlarının en çok seyredilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin final bölümü belli oldu, Camdaki Kız'ın ekran macerası haziran ayından sona erecek. 2 sezondur ilgiyle takip edilen dizinin hem konusu hem de oyuncuları mercek altında. Hikayenin giderek ısındığı dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden ekrana uyarlama. Dayısı tarafından tecavüze uğrayan bir kadının doğum esnasında ölmesini, kızının anneannesini anne olarak bilmesini ve yollarının Hayri ile kesişmesinin anlatıyor.

Meraklı seyirci ise Camdaki Kız kitabının nasıl biteceğini, sonunda ne olacağını merak ediyor. Seyirci tarafından Camdaki Kız kitap özeti en çok araştırılan konulardan biri. Nalan'ın Sedat'tan ayrılmasıyla birlikte özgürlüğüne kavuşması seyirciyi mutlu etse de Hayri'nin köydeki karısı Türkan'ın İstanbul'a gelmesiyle işler daha da karışır. Hayri'nin evli olmadığını bilen Nalan gerçeği bu akşam öğrenecek. Türkan ise çok sevdiği kocasını kaybetmemek için elinden geleni yapacak.

Camdaki Kız kitabına göre ilerleyen bölümlerde Nalan, Hayri'nin evliliğini kabul edecek, benimseyecek. Hatta Türkan ve kızları ile çok sıkı bir dostluk kuracak. Hayri'nin bir de belalı bir sevgilisi daha olacak. Laz kızı diye kitapta geçen karakter ise Hayri'nin sonu olacak. Nalan'ın ölmek üzere olan babası tüm gerçeği Nalan'a söyleyecek. Resim kursuna gitmeye karar veren Nalan babasının kim olduğunu öğrenince büyük bir ikileme düşecek fakat babasını kaybetmek üzere olduğunu anlayınca onu affedecek.