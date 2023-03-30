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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti.
Liderler görüşmede karşılıklı olarak Ramazan ayı tebriğinde de bulundu.

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