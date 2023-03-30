Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Mart ile biten haftada 2 milyar 193 milyon dolar azaldı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Mart ile biten haftada 2 milyar 193 milyon dolar azalarak, 124 milyar 694 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 592 milyon dolarlık azalışla 73 milyar 928 milyon dolardan 71 milyar 336 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 24 Mart haftasında 399 milyon dolar artarak 52 milyar 959 milyon dolardan 53 milyar 358 milyon dolara yükseldi.