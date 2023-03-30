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2023 seçim görevli ücretleri müşahit-gözlemci kaç para alacak?

2023 seçim görevli ücretleri müşahit-gözlemci kaç para alacak?

14 Mayıs seçimlerinde sandık güvenliğini sağlamak ve gerekli oy kullanma işlemlerini takip etmek için görev alacak kişilere müşahit deniyor. Gözlemci yani müşahitlik için başvurular önümüzdeki günlerde alınacak. Peki, müşahit nedir? Müşahitlerin görevleri neler?

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Adım adım seçime giderken birçok vatandaş da sandık görevlisi ve seçim görevlisi nasıl olunur, seçim görevlisi, sandık görevlisi kaç para alacak sorusuna yanıt arıyor. Seçim için geri sayım başladı, artık 2 aydan az bir zaman kaldı. Seçim günü büyük bir sorumluluk alacak olan müşahit yani gözlemci 2023 yılında ne kadar ücret alacak sorusu merak edildi. YSK tarafından müşahit görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı fakat artan enflasyon rakamlarına bakılırsa yüksek bir ödeme olacağına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor. 

Sandık görevlisi yetkileri YSK duyurdu

Resmi Gazete'de yayımlanan genelge, sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerini, yapacakları iş ve işlemleri, oy verme şeklini, şikayet ve itirazlar ile ilgili esas ve usulleri düzenliyor.

Buna göre, sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı sivil memurlar dahil askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemeyecek.

Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına, sandığın konulduğu bina ve çevresi ise bina sorumlusuna ait olacak.

Sandığın konulacağı yer, ilçe seçim kurulunun denetiminde sandık kurulunca kararlaştırılacak. Sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu kolaylıkla serbestçe ve gizli bir şekilde verebilmesi göz önünde bulundurulacak.

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