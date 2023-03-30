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Bakan Hulusi Akar'ın daveti karşılık buldu; Yunan bakan Türkiye'ye geliyor

Bakan Hulusi Akar'ın daveti karşılık buldu; Yunan bakan Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. Bakan Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin vurduğu Hatay’ı ziyaret edecek.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek. Panagiotopoulos, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin vurduğu Hatay'a ziyarette bulunacak. Akar ve Panagiotopoulos baş başa da görüşecek.

Öte yandan Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

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