Okan Karacan polisleri alıp gitti ortalık karıştı! Zeynep Kadıoğlu: "Namusuma laf ettiği an karar verdim"
Okan Karacan, ocak ayında kimsenin ruhu bile duymadan boşandığı Zeynep Kadıoğlu'nun da ortağı olduğu yapım şirketine polislerle birlikte gitti. Alacak meselesi yüzünden şirkete giden Karacan, çalışanlarla arbede yaşadı. Bu olayın yankısı sürerken Zeynep Kadıoğlu eski eşi hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.
Geçtiğimiz gün Zeynep Kadıoğlu'nun da ortağı olduğu yapım şirketine alacak meselesi nedeniyle polislerle birlikte giden Karacan, orada çalışanlarla arbede yaşadı.
Can güvenliğinin olmadığını söyleyerek şirketteki çalışanlardan şikayetçi olan Karacan, kendisini karakola yönlendiren polislerle de tartışma yaşadı.
Okan Karacan o şirketi kendi emekleriyle kurduğunu, 1 kişiye 5 kişinin saldırdığını, alacaklarını 1 yıldır vermediklerini ve telefonlarını engellediklerini söyledi.
Kendisinin yabancı madde kullandığını iddia ettikleri ve bu nedenle de şantaj yaptıklarını söyleyen Karacan şeker hastası olduğunu, 30 yıldır bu işi yaptığını ve alkol almadığını söyleyerek yabancı madde kullansa söyleyeceğini ekledi.