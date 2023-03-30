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Fenerbahçe'den bomba karar! Süresiz olarak stada girişleri yasaklandı
Fenerbahçe, gelen son dakika haberine göre Sevilla maçında sahaya yabancı cisimler atan 7 kişinin süresiz olarak stada girişini yasakladı.Abone ol
Fenerbahçe, Sevilla maçında sahaya yabancı cisimler atan 7 kişinin süresiz olarak stada girişinin yasaklandığını açıkladı.
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