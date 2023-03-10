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FENERBAHÇE

Sevilla Fenerbahçe maçında skandal! İspanyol polisi Fenerbahçeli taraftarlara saldırdı

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe'de takımını desteklemek için maça giden sarı-lacivertli taraftarlar İspanyol polisinin coplu saldırısına uğradı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu Avrupa mücadelesinde Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı ve İspanya'ya giderek mücadeleyi tribünden takip etti.

Jopla saldırdılar

Fenerbahçeli taraftarlar, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'na gelirken İspanyol polisinin Türk futbolseverlere yaptığı muamele tepki geçti. Stada girişte Sarı Lacivert renklere gönül verenlerin ayakkabılarını zorla çıkarttırarak arama yapan polis ekipleri, ilk yarıda büyük bir skandala imza attı ve tribünde bulunan taraftarlara jopla saldırdı.

Yaşanan bu olayın ardından Fenerbahçeli taraftarlar polise tepki gösterdi. İspanyol polisi geri adım atmayarak kendisine itiraz eden taraftarlara jop göstererek tehditte bulundu. Bu skandal anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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