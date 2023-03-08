Taksici kalp krizi geçirince feci kaza yaşandı! Motosiklete çarptığı anlar kamerada

Tanju Özcan'dan olay Nagehan Alçı sözleri! Nagehan dönmüşse bu iş bitmiştir! Kocası ROK da dönmüş mü?

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