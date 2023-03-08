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Taksici kalp krizi geçirince feci kaza yaşandı! Motosiklete çarptığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki ticari taksi sürücüsü kalp krizi geçirdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bir motosiklete çarptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Kurşunlu Cami yanında seyir halindeki 48 T 0036 plakalı ticari taksi sürücüsü Yavuz Ceylan, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Sürücünün hakimiyetini kaybettiği taksi önce bir motosikletliye çarptı, ardından durdu.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri, sürücüyü hastaneye sevk etti.

Sürücüye kalp masajı yapıldığı öğrenildi.

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